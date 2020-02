Dalla Spagna - Infortunio all'adduttore per Jordi Alba: forte rischio per Napoli

Piove sul bagnato in casa Barcellona, ennesimo infortunio per la squadra catalana che dovrà sfidare il Napoli negli ottavi di Champions League. Jordi Alba si è infortunato dopo il primo quarto d'ora contro il Getafe e ha dovuto chiedere il cambio. Secondo quanto riferito da "El Mundo Deportivo", il laterale del Barcellona ha evidenziato un problema alla gamba destra e ha avvertito subito la panchina di non poter continuare a giocare. Il giocatore si è sottoposto a test medici dopo la partita e il club ha confermato l'esistenza di una lesione muscolare all'adduttore della gamba destra, sebbene non siano ancora stati stabiliti i tempi di recupero.

COMPLICATO IL RECUPERO - L'infortunio di Alba, il secondo che subisce in questa stagione, arriva pochi giorni prima della partita contro il Napoli e della trasferta al Santiago Bernabéu. Sembra complicato che il terzino possa esserci in entrambe le partite. Alba è andato negli spogliatoi con evidenti segni di dolore. Il laterale, molto dispiaciuto, non è rimasto in panchina ed è andato direttamente negli spogliatoi.