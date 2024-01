Dalla Spagna: la posizione di Xavi dopo la sconfitta in Supercoppa

Come riporta Mundo Deportivo, nonostante la pessima prestazione, fonti vicine al club hanno affermato che "Si continua con Xavi"

Come riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la figura di Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, è stata oggetto di discussione dopo la sconfitta per 4-1 in finale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo, nonostante la pessima prestazione, la posizione dell'allenatore blaugrana non è in bilico. Fonti vicine al club, tra cui il ds Deco, hanno affermato che non c'è nessun dubbio, "Si continua con Xavi".

I blancos sono stati nettamente superiori in questa finale, lo stesso Xavi ha ammesso "Si è vista la faccia peggiore". Il tecnico ha continuato dicendo che ora bisognerà pensare alla prossima sfida contro l'Unionistas de Salamanca, match di Copa del Rey previsto giovedì prossimo. Ricordiamo che il Barcellona sarà il prossimo avversario del Napoli agli ottavi di Champions League.