Debacle Juve, Allegri: "Nulla da rimproverare ai ragazzi, giocato una buona gara"

"La giocherei come hanno fatto i ragazzi, la squadra ha fatto una bella gara. Sono dispiaciuto ma bisogna accettare lo 0-3". A dirlo è Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che ai microfoni di 'Prime Video' ha commentato lo 0-3 contro il Villarreal. "Per 75 minuti la squadra ha fatto bene, nella ripresa loro si sono messi dietro e solo un episodio poteva sbloccarla, come accaduto. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, hanno disputato una buona partita. Complimenti a Emery, ha fatto una gara giusta. Una delle sue partite".