Dirigente Eintracht dopo il 'no' della Uefa: "Inaccettabile! Servono regole uguali per tutti”

Philipp Reschke, membro del consiglio direttivo dell’Eintracht Francoforte, ha commentato duramente la decisione della Uefa di respingere la richiesta del club tedesco di giocare in campo neutro la sfida di Champions League contro il Napoli: “Non è accettabile che in alcuni stadi i tifosi ospiti vengano accolti, mentre in altri, come in Francia e in Italia, siano semplicemente esclusi per decisione delle autorità. Questo compromette la cultura del tifo e l’integrità delle competizioni”. La Uefa, da parte sua, ha riconosciuto il problema e annunciato l’intenzione di analizzare il fenomeno per valutare possibili modifiche regolamentari, viste le crescenti restrizioni nei confronti dei sostenitori in trasferta.

Reschke, pur manifestando disappunto per l’esclusione dei tifosi tedeschi a Napoli, ha definito l’apertura dell’Uefa “un segnale positivo”, auspicando che in futuro “anche i club ospitanti condividano la responsabilità delle misure di sicurezza”. La gara si disputerà regolarmente il 4 novembre al Maradona, ma senza la presenza dei tifosi dell’Eintracht.