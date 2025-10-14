Psv, il tecnico Bosz ritrova due attaccanti: le ultime in vista del Napoli

Buone notizie per il Psv, avversaria del Napoli martedì per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Notizie dall'Olanda sui prossimi rivali europei della squadra di Conte.

Il Psv si è allenato lunedì al Philips Stadium e ha ritrovato in squadra gli attaccanti Ricardo Pepi e Myron Boadu. Il tecnico Peter Bosz ha confermato dopo la seduta aperta che le cose stanno andando bene per loro. Dunque sono pronti per il Napoli. Vedremo quanti minuti avranno nelle gambe e se partiranno o meno dal primo minuto.