Ufficiale Uefa dice 'no' all'Eintracht: niente campo neutro, si gioca a Napoli senza tifosi tedeschi

La UEFA ha respinto ufficialmente la richiesta dell’Eintracht Francoforte di spostare in campo neutro la sfida di Champions League contro il Napoli, valida per la quarta giornata della fase a gironi. Nessun cambio di sede, dunque: la partita si disputerà regolarmente il 4 novembre allo stadio Diego Armando Maradona, ma senza la presenza dei tifosi ospiti.Una decisione che era nell’aria, soprattutto dopo i gravi incidenti del 2023, quando gli ultras tedeschi misero a ferro e fuoco il centro storico di Napoli, provocando danni e tensioni che ancora oggi non sono stati dimenticati.

Proprio in seguito a quei disordini, le autorità italiane hanno deciso di vietare la trasferta ai sostenitori dell’Eintracht, sospendendo le agevolazioni Schengen per i gruppi considerati a rischio. La Prefettura di Napoli, già dal 22 settembre, aveva bloccato la vendita dei circa 2.500 biglietti riservati ai tifosi ospiti. Nonostante le proteste del club tedesco, che aveva invocato motivi di sicurezza e organizzazione, la Uefa ha confermato la propria linea: Napoli-Eintracht si giocherà a porte aperte, ma con il Maradona interamente azzurro.