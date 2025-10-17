Psv, quanti assenti per il Napoli: l'elenco degli indisponibili
Dall'Olanda ultime sulle condizioni di alcuni giocatori del Psv, prossima rivale del Napoli in Champions League. Appuntamento martedì alle ore 21. Secondo Rik Elfrink, giornalista olandese, Pepi e Boadu torneranno oggi ad allenarsi con la squadra mentre sono ancora fuori Pléa e Van Bommel. Il Psv non ha invece ancora recuperato Sildillia che continua ad allenarsi a parte.
Ecco nel dettaglio l'elenco delle prossime sfide che attendono gli azzurri. Sta per aprirsi un altro ciclo importante e si giocherà di fatto quasi sempre ogni tre-quattro giorni con il coinvolgimento di tutte le competizioni, Supercoppa e ottavi di Coppa Italia compresi. Ecco il calendario dei prossimi due mesi:
OTTOBRE
Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18
Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21
Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30
NOVEMBRE
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45
DICEMBRE
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15
GENNAIO
Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30
Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30
Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45
Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30
Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21
