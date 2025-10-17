Psv, quanti assenti per il Napoli: l'elenco degli indisponibili

vedi letture

Dall'Olanda ultime sulle condizioni di alcuni giocatori del Psv, prossima rivale del Napoli in Champions League. Appuntamento martedì alle ore 21. Secondo Rik Elfrink, giornalista olandese, Pepi e Boadu torneranno oggi ad allenarsi con la squadra mentre sono ancora fuori Pléa e Van Bommel. Il Psv non ha invece ancora recuperato Sildillia che continua ad allenarsi a parte.

Ecco nel dettaglio l'elenco delle prossime sfide che attendono gli azzurri. Sta per aprirsi un altro ciclo importante e si giocherà di fatto quasi sempre ogni tre-quattro giorni con il coinvolgimento di tutte le competizioni, Supercoppa e ottavi di Coppa Italia compresi. Ecco il calendario dei prossimi due mesi:

OTTOBRE

Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18

Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21

Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18

Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30

NOVEMBRE

Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18

Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45

Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21

Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)

Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45

Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21

Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15

Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)

Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre

Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO

Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30

Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30

Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45

Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30

Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18

Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21

Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18

Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21