Eurorivali - Il PSV dilaga contro Zwolle: vince 4-0 e sale in testa alla classifica

Era reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro gare, il PSV Eindhoven reagisce alla grande contro il PEC Zwolle (sedicesimo in classifica) portando a casa i tre punti con un secco 0-4 in trasferta. La squadra di Bosz mette la partita in discesa già nel primo tempo: la sblocca Salibari al minuto 23, raddoppia l'ex Parma Dennis Man al 40esimo. Nella ripresa, i padroni di casa finiscono anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Gooijer, infine le reti di Veerman e Flamingo sigillano il risultato.

Così, il PSV Eindhoven aggancia la vetta della classifica a quota 19 punti, almeno momentaneamente: a pari punti c'è il Feyenoord che giocherà domani contro l'Utrecht. La formazione olandese di Bosz sarà avversaria del Napoli il prossimo 21 ottobre alla terza giornata della league phase di Champions League. L'unico confronto tra le due squadre risale alla stagione 2012/13, quando si affrontarono andata e ritorno nella fase a gironi di Europa League: gli azzurri furono sconfitti in entrambi i match, 1-3 in casa e 3-0 in trasferta (curiosità: uno dei sei gol fu segnato da Dries Mertens).