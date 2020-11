Doppio vantaggio per la Lazio, Dzyuba la tiene viva: è 2-1 all'intervallo

Lazio in vantaggio all'intervallo contro lo Zenit, al termine di un ottimo primo tempo, in discesa dopo pochi minuti di gioco. La gara di Champions League è comunque ancora apertissima con i russi che sono riusciti ad ogni modo a tenere in vita l'incontro. La sblocca subito Immobile al 4' con una conclusione ad incrociare, raddoppio biancoceleste al 22' di Parolo: destro di prima del capitano su assist di Correa. Russi che però accorciano dopo solo 3 minuti con Dzyuba: il bomber dello Zenit riceve in area, si gira e calcia indirizzando la palla all'angolino.