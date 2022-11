Ds Eintracht: "Non credo che il Napoli sia super felice di aver pescato noi"

Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha commentato così il sorteggio di Nyon che ha accoppiato la sua squadra al Napoli

Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha commentato così il sorteggio di Nyon che ha accoppiato la sua squadra al Napoli: "In definitiva, c'era da aspettarselo di fronte un avversario difficile. Faremo di tutto per passare al turno successivo. Non credo che il Napoli sia super felice di averci preso", le sue parole riportate da FAZ.de.