Eurorivali - Liverpool inarrestabile in Premier: 7 su 7, battuto anche lo Sheffield

Per vincere la Premier League, bisogna portare a casa anche partite così. Di misura, il Liverpool batte anche lo Sheffield United a domicilio e prosegue inarrestabile il suo cammino in campionato. Vetta della classifica legittimata, a punteggio pieno. Da ringraziare Wijnaldum, autore della rete decisiva a Bramall Lane, a venti minuti dalla fine. Uno in più, 21, i punti in graduatoria dei Reds: sette su sette, en plein. Lo Sheffield resta fermo a 8 punti, a centro classifica.