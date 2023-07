Fair Play Finanziario, tanti club europei fuori regola: svetta il Barça, presente anche lo United

In un comunicato apparso oggi sul suo sito ufficiale, la UEFA ha reso noti i nomi dei club che non hanno rispettato le norme del Fair Play Finanziario.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In un comunicato apparso oggi sul suo sito ufficiale, la UEFA ha reso noti i nomi dei club che non hanno rispettato le norme del Fair Play Finanziario. Non sono poche le società europee fuori regola, ognuna con una sanzione diversa a seconda del peso della sua irregolarità.

Tra i club in questione figura il Barcellona, a cui è stata inflitta una sanzione di 500.000 euro per aver dichiarato erroneamente, nell'esercizio 2022, utili derivanti dalla cessione di beni immateriali (diversi dai trasferimenti di giocatori) che non sono un reddito rilevante ai sensi dei regolamenti. Lievi deficit per Manchester United, Konyaspor e APOEL, le cui multe sono state rispettivamente di 300.000 e 100.000 euro (quest'ultima cifra per gli ultimi due club citati).

Multa invece da 10.000 euro a Riga, Olimpija Ljubljana e Slovan Bratislava, per non aver inviato informazioni complete e accurate sul pareggio entro il termine richiesto. Infine, sono stati raggiunti accordi transattivi con Royal Antwerp e Trabzonspor ed è stata riservata una multa da 100.000 euro all'Anderlecht (club già sanzionato in precedenza e che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati).