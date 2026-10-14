Anche Fabregas ko in Champions: Diao segna e si fa male, Douvikas non basta

vedi letture

Il Como perde 3-2 contro il Feyenoord in Champions League: Diao segna e si infortuna, inutili i gol azzurri.

Serata amara per il Como di Cesc Fabregas, sconfitto 3-2 dal Feyenoord al De Kuip nella seconda giornata della League Phase di Champions League. I lombardi erano riusciti a portarsi in vantaggio al 18' grazie a Diao, servito da Ramon e bravo a superare Ernst dopo una splendida accelerazione sulla destra. La gioia è durata pochissimo: Zechiel ha immediatamente ristabilito la parità con una conclusione precisa dal limite dell'area, mentre lo stesso Diao è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare, lasciando spazio a Jesus Rodriguez. Un doppio colpo per la squadra di Fabregas, che ha progressivamente perso brillantezza e incisività offensiva. La scelta iniziale del tecnico spagnolo di schierare Nico Paz da falso nove, lasciando Douvikas in panchina, non ha prodotto i risultati sperati, con il Como che ha faticato a costruire occasioni pericolose dopo il vantaggio iniziale.

Feyenoord-Como 3-2, Moussa trascina gli olandesi: Douvikas accorcia nel finale, ma non basta

Nella ripresa il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst ha completato la rimonta grazie a Moussa, bravo ad accentrarsi e battere Sanchez con una conclusione sul primo palo. Fabregas ha provato a cambiare l'inerzia della gara inserendo Douvikas, che ha subito dato maggiore presenza all'attacco, sfiorando il gol di testa su assist di Valle. Gli olandesi hanno però continuato a rendersi pericolosi e all'82' hanno trovato il 3-1 con una sfortunata autorete di Sanchez: il tiro dalla distanza di Moussa, deviato da Ramon, ha colpito il palo prima di rimbalzare sulla schiena del portiere e terminare in rete. Nel finale il Como ha tentato una reazione, prima con Liberali, vicino al gol, e poi con Douvikas, autore della rete del definitivo 3-2 su lancio di Ramon. Una marcatura arrivata troppo tardi per completare la rimonta. Per Fabregas resta una sconfitta pesante, accompagnata dalle preoccupazioni per le condizioni di Diao e dai dubbi sull'efficacia delle soluzioni offensive adottate nella prima parte dell'incontro.