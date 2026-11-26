Champions, corsa ai playoff: quanti punti servono al Napoli per qualificarsi?
Il pareggio conquistato sul campo del Manchester City tiene in corsa il Napoli per la qualificazione ai playoff di Champions League. Gli azzurri occupano attualmente il 28° posto con quattro punti, a due lunghezze dal Villarreal, ultimo club virtualmente qualificato. La prossima sfida vedrà la squadra di Massimiliano Allegri affrontare il Bruges al Maradona, mentre sulla carta appaiono più abbordabili gli ultimi due impegni della fase campionato: la trasferta in Azerbaigian contro il Sabah e la gara casalinga contro i norvegesi del Viking.
Napoli, qualificazione ai playoff: con 11 punti quasi fatta
Il Napoli dovrà conquistare almeno due vittorie nelle ultime tre giornate per alimentare le speranze di qualificazione. Arrivare a quota 10 punti, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente, soprattutto alla luce della differenza reti negativa (-5). Con due successi e un pareggio gli azzurri raggiungerebbero invece quota 11, che dovrebbe garantire con elevata probabilità l'accesso ai playoff. Vincendo tutte e tre le partite, il Napoli salirebbe a 13 punti, mettendo sostanzialmente al sicuro il passaggio del turno.
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