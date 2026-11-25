Champions League, Napoli 28°! Playoff distanti due punti: classifica
Con il pareggio della Roma contro il PSG e la vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda si è conclusa la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il Real Madrid resta l'unica squadra a punteggio pieno, guidando la classifica con 15 punti davanti al Paris Saint-Germain, secondo a quota 13. Continua a stupire il Como di Cesc Fabregas, che occupa il terzo posto con 12 punti, precedendo per differenza reti Barcellona, Liverpool e Betis. Risale anche l'Inter di Cristian Chivu, che grazie al terzo successo consecutivo raggiunge la dodicesima posizione con nove punti.
Champions League, Napoli e Roma attualmente fuori dai playoff
Nonostante i preziosi pareggi conquistati rispettivamente contro Manchester City e PSG, Napoli e Roma restano fuori dalle prime 24 posizioni. I giallorossi occupano il 25° posto con cinque punti, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri scivolano in 28ª posizione a quota quattro, penalizzati anche dalla differenza reti negativa (-5). A tre giornate dalla conclusione della fase campionato, il Napoli deve recuperare due punti sul Villarreal, attualmente 24° e ultima squadra virtualmente qualificata ai playoff.
Real Madrid – 15 (+10)
PSG – 13 (+15)
Como – 12 (+14)
Barcellona – 12 (+11)
Liverpool – 12 (+7)
Betis – 12 (+4)
Arsenal – 11 (+5)
Manchester City – 10 (+5)
Sporting – 10 (+4)
Dortmund – 10 (+2)
Aston Villa – 9 (+5)
Inter – 9 (+4)
Club Brugge – 9 (+1)
Galatasaray – 9 (0)
Bayern – 8 (+6)
Fenerbahce – 8 (-4)
Stoccarda – 7 (+1)
Atl. Madrid – 7 (+1)
Manchester Utd – 7 (0)
Bodo/Glimt – 7 (-4)
LASK – 6 (0)
FC Porto – 6 (0)
RB Lipsia – 6 (-4)
Villarreal – 6 (-5)
Roma – 5 (+2)
Shakhtar – 4 (-1)
Viking – 4 (-3)
Napoli – 4 (-5)
Lilla – 4 (-5)
PSV – 4 (-5)
AEK – 3 (-7)
Feyenoord – 3 (-8)
Sabah FC – 3 (-9)
Lens – 3 (-14)
Slavia Praga – 1 (-5)
Slovan Bratislava – 0 (-18)
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