Champions League, Napoli 28°! Playoff distanti due punti: classifica

Champions League, la classifica dopo cinque giornate: Como terzo, Inter dodicesima, Roma e Napoli fuori dalla zona playoff.

Con il pareggio della Roma contro il PSG e la vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda si è conclusa la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il Real Madrid resta l'unica squadra a punteggio pieno, guidando la classifica con 15 punti davanti al Paris Saint-Germain, secondo a quota 13. Continua a stupire il Como di Cesc Fabregas, che occupa il terzo posto con 12 punti, precedendo per differenza reti Barcellona, Liverpool e Betis. Risale anche l'Inter di Cristian Chivu, che grazie al terzo successo consecutivo raggiunge la dodicesima posizione con nove punti.

Champions League, Napoli e Roma attualmente fuori dai playoff

Nonostante i preziosi pareggi conquistati rispettivamente contro Manchester City e PSG, Napoli e Roma restano fuori dalle prime 24 posizioni. I giallorossi occupano il 25° posto con cinque punti, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri scivolano in 28ª posizione a quota quattro, penalizzati anche dalla differenza reti negativa (-5). A tre giornate dalla conclusione della fase campionato, il Napoli deve recuperare due punti sul Villarreal, attualmente 24° e ultima squadra virtualmente qualificata ai playoff.

Real Madrid – 15 (+10)

PSG – 13 (+15)

Como – 12 (+14)

Barcellona – 12 (+11)

Liverpool – 12 (+7)

Betis – 12 (+4)

Arsenal – 11 (+5)

Manchester City – 10 (+5)

Sporting – 10 (+4)

Dortmund – 10 (+2)

Aston Villa – 9 (+5)

Inter – 9 (+4)

Club Brugge – 9 (+1)

Galatasaray – 9 (0)

Bayern – 8 (+6)

Fenerbahce – 8 (-4)

Stoccarda – 7 (+1)

Atl. Madrid – 7 (+1)

Manchester Utd – 7 (0)

Bodo/Glimt – 7 (-4)

LASK – 6 (0)

FC Porto – 6 (0)

RB Lipsia – 6 (-4)

Villarreal – 6 (-5)

Roma – 5 (+2)

Shakhtar – 4 (-1)

Viking – 4 (-3)

Napoli – 4 (-5)

Lilla – 4 (-5)

PSV – 4 (-5)

AEK – 3 (-7)

Feyenoord – 3 (-8)

Sabah FC – 3 (-9)

Lens – 3 (-14)

Slavia Praga – 1 (-5)

Slovan Bratislava – 0 (-18)