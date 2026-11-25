Champions, Ancelotti jr. batte il Bayern! Bruges travolto dal Liverpool: i risultati
Si conclude la quinta giornata della fase campionato di Champions League con risultati importanti anche per le squadre italiane. L'Inter conquista il terzo successo consecutivo nella competizione, superando 2-0 lo Stoccarda grazie alle reti di Sucic e Lautaro Martinez. Ottimo pareggio della Roma, che ferma sul 2-2 i campioni d'Europa in carica del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi con i gol di Hermoso e Malen. La squadra di Gasperini sale così a cinque punti in classifica, scavalcando il Napoli di una lunghezza, mentre i nerazzurri raggiungono quota nove.
Champions League, sorpresa Lille: Muriqi trascina il Fenerbahce
La grande sorpresa della serata arriva dalla Francia, dove il Lille di Davide Ancelotti batte un Bayern Monaco alle prese con numerose assenze. Successi senza particolari difficoltà per Atletico Madrid e Liverpool, rispettivamente contro Viking e Bruges. Ancora decisivo Vedat Muriqi per il Fenerbahce, che espugna il campo dello Shakhtar Donetsk, conquistando tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione. Si dividono invece la posta in palio Sporting e Manchester United: ai Red Devils non basta la rete dell'ex Bruno Fernandes per avere la meglio sulla formazione allenata da Paulo Fonseca.
Tutti i risultati della giornata
Atletico Madrid - Viking 2-0: 19' Sorloth, 24' Alvarez
Bruges - Liverpool 0-3 13' e 82' Isak, 79' Wirtz
Inter - Stoccarda 2-0: 57' rig. Sucic, 74' L. Martinez
Lilla - Bayern Monaco 2-1: 15' Upamecano (B), 62' Ueda, 65' aut. Pavlovic
PSG - Roma 2-2: 5' Hermoso (R), 31' Zabarnyi, 62' rig. Dembele, 78' rig. Malen (R)
Shakhtar - Fenerbahce 0-1: 56' Muriqi
Sporting - Manchester United 2-2: 33' rig. e 80' Suarez (S), 48' rig. e 50' Fernandes (M)
Sabah - Barcellona 1-4: 31' e 51' Gordon, 55' Adeyemi, 60' Gabriel Jesus, 63' Mickels (S)
Slavia Praga - Villarreal 0-1: 62' Buchanan
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro