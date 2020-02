FOTO - "Diego-Messi, passato e presente", il Barcellona pubblica sui social uno scatto da brividi

Sale l'attesa per la sfida tra Napoli e Barcellona, match valevole per gli ottavi di Champions League. Dopo il video pubblicato dal Napoli sulle migliori giocate di Maradona e Messi, anche i catalani continuano sul parallelismo tra i due argentini e le due società: la società blaugrana ha pubblicato un post su Twitter che recita: "Una sintesi della storia. Passato e presente, Napoli e Barça. In arrivo Martedi"

The epitome of history.

Past & Present.

Napoli & Barça.

Back on Tuesday. pic.twitter.com/P1sw9vvLvG — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2020