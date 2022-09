FOTO - Politano nella Top XI della Champions League! Con lui solo un altro 'italiano'

Sono loro due a tenere alto il tricolore, in mezzo a una formazione schierata col 5-4-1 che vi proponiamo di seguito.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sono due 'italiani' nella Top XI della seconda giornata della fase a gironi di Champions League: Denzel Dumfries, migliore in campo nella sfida tra Viktoria Plzen e Inter, e Matteo Politano, man of the match ieri in Rangers-Napoli. Sono loro due a tenere alto il tricolore, in mezzo a una formazione schierata col 5-4-1 che vi proponiamo di seguito.

TOP XI CHAMPIONS LEAGUE (5-4-1): Adan (Sporting CP); Dumfries (Inter), Stones (Man City), Matip (Liverpool), Lucas Hernandez (Bayern), Meijer (Club Brugge); Valverde (Real Madrid), Politano (Napoli), Andrich (Bayer Leverkusen), Sterling (Chelsea); Jutglà (Club Brugge)