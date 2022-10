FOTO-VIDEO TN - Ajax, rifinitura in vista del Napoli: le immagini da Amsterdam

Rifinitura in vista del Napoli in casa Ajax. Dopo la conferenza stampa, la formazione di Schreuder è scesa in campo per l'allenamento della vigilia.

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam, Francesco Carbone

Rifinitura in vista del Napoli in casa Ajax. Dopo la conferenza stampa, la formazione di Schreuder è scesa in campo per l'allenamento della vigilia. Come al solito, il primo quarto d'ora è stato aperto alla stampa. Di seguito le immagini dal nostro inviato ad Amsterdam.