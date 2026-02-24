Galatasaray, Osimhen in gruppo nella rifinitura verso la Juventus: sarà convocato
Victor Osimhen si è allenato regolarmente con il gruppo in vista della sfida che il Galatasaray disputerà domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus, match valido per il ritorno del playoff di Champions League dopo il 5-2 maturato all’andata a Istanbul. Il club turco ha pubblicato sui propri canali ufficiali alcune immagini dell’attaccante nigeriano in allenamento, segnale incoraggiante dopo il problema al ginocchio accusato nella prima sfida e ormai in fase di recupero.
Ulteriori indicazioni arriveranno dalla conferenza stampa del tecnico Okan Buruk, in programma alle ore 20 proprio allo stadio di Torino. Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Galatasaray ha inserito regolarmente l'ex centravanti del Napoli tra i convocati per la trasferta italiana. Restano invece a casa Arda Unyay, Renato Nhaga e Armando Guner, unici assenti nella lista per la delicata gara europea.
