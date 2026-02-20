Ricavi Champions, il 30° posto del Napoli frutta meno di 5mln: azzurri ultimi tra le italiane

L’edizione 2025/26 della Champions League entra nel vivo con l’avvicinarsi degli ottavi, ma in casa Napoli l’attenzione è puntata soprattutto sui numeri che arrivano da Nyon. La UEFA ha infatti disposto nuovi pagamenti legati ai risultati ottenuti nella fase a girone unico e ai piazzamenti finali, distribuendo complessivamente 358 milioni di euro in bonus. Tra premi per vittorie (2,1 milioni ciascuna), pareggi (700mila euro) e posizioni in classifica, le società europee fanno i conti con incassi pesanti. Per il club di De Laurentiis, però, questa tornata di pagamenti rappresenta un’occasione parzialmente mancata, alla luce di un cammino che non ha garantito accesso ai bonus più sostanziosi.

Se il totale destinato ai club italiani ammonta a 43,2 milioni di euro, la fetta riservata agli azzurri è decisamente più contenuta: 4,9 milioni di euro. Un bottino limitato, frutto del 30° posto nella graduatoria finale e dell’assenza dei premi riservati alle squadre classificate tra le prime 16. Numeri che raccontano una prima fase europea al di sotto delle aspettative per il club partenopeo, chiamato ora a rilanciarsi per tornare protagonista anche fuori dai confini nazionali. Di seguito, Calcio&Finanza riporta tutti gli incassi delle formazioni italiane.

Juventus – 15,23 milioni di euro

Atalanta – 11,83 milioni di euro

Inter – 11,23 milioni di euro

Napoli – 4,91 milioni di euro