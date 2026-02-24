Ufficiale Inter-Bodo/Glimt, le formazioni: Chivu lancia Frattesi, Thuram-Pio in attacco

vedi letture

Sono state ufficializzate le formazioni di Inter-Bodo/Glimt, sfida di ritorno dei playoff di UEFA Champions League che deciderà quale tra i nerazzurri e i norvegesi accederà agli ottavi di finale. L’appuntamento è allo stadio Meazza di San Siro, dove l’Inter è chiamata alla rimonta per ribaltare il risultato dell’andata.

Per i nerazzurri di Cristian Chivu c’è una sorpresa nell’undici iniziale: Davide Frattesi parte dal primo minuto al posto di Mkhitaryan, con Barella e Zielinski a completare il centrocampo. Sulle corsie agiranno Luis Henrique e Dimarco, mentre in attacco spazio al tandem Thuram-Pio Esposito, con Bonny inizialmente in panchina. Difesa di grande esperienza, guidata da Akanji al centro, affiancato da Bisseck e Bastoni. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Ajanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

A disposizione: Di Gennaro, J.Martinez, Dumfries, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Hague, Hogh, Blomberg.

A disposizione: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnæs, Bassi, Maatta, Mikkelsen.

Allenatore: Kjetil Knutsen.