Grande sofferenza per Il Barça: battuto il Betis in rimonta

Il Barcellona ritorna alla vittoria e lo fa in un combattutissimo 3-2 contro il Betis. I Catalani passano in svantaggio al 6' per via di un rigore di Canales, ma il Barça subito trova il pari con De Jong. I padroni di casa si riportano avanti con il 2-1 firmato Fekir, ma Busquets ritrova il pari agli sgoccioli del primo tempo. Al 72' della seconda frazione arriva il sorpasso definitivo dei catalani con Lenglet che al 72' porta i suoi sul 3-2 finale.