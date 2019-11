Hysaj e Karnezis in tribuna ad Anfield: loro i 'sacrificati' per la panchina corta Uefa

Sono Karnezis e Hysaj i "sacrificati" da Ancelotti per la sfida di questa sera contro il Liverpool: le norme Uefa impongono agli allenatori di portare solo 7 calciatori in panchina, così dei 20 convocati sono loro, il greco e l'albanese, i due costretti alla tribuna. In passato era toccato, tra gli altri, anche a Younes e Insigne, il capitano out a Genk. In panchina, oggi, ci andranno Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Amin.