Calcio&Finanza ribadisce: “6° posto Champions se Atalanta/Roma vincono EL da quinte”

Se Roma e Atalanta trionfano in Europa League, acquisirebbero il diritto di partecipare alla Champions al di là del posto extra

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri. I risultati maturati tra quarti di finale di Europa League e di Conference League – con i passaggi del turno di Atalanta, Roma e Fiorentina – consentiranno alla Serie A di portare cinque squadre (dai piazzamenti in campionato) nella prossima edizione della UEFA Champions League.

Ma come si legge su Calcio&Finanza, se i giallorossi o i bergamaschi dovessero trionfare in Europa League, acquisirebbero il diritto di partecipare alla prossima edizione di Champions League (esattamente come accaduto fino a oggi) ed il posto extra scalerebbe. Attualmente si qualificheranno alla prossima Champions League le prime cinque classificate in Serie A. Se Atalanta o Roma vincessero l’Europa League e allo stesso tempo si posizionassero dalla quinta posizione in giù in Serie A (situazione verosimile, dato che attualmente i giallorossi sono quinti e i bergamaschi sesti), ecco che si aggiungerebbe un sesto posto nella manifestazione.

La specifica è chiarissima: "Il posto aggiuntivo in caso di miglior ranking è infatti garantito alla Federazione che lo conquista. Ciò significa che se Roma o Atalanta dovessero arrivare quinte e vincere l’Europa League, il diritto di entrare in Champions passerebbe alla sesta squadra in Serie A".