Eurorivale - Il Braga vince ancora in campionato: ora è a -2 dalla vetta

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo il pareggio in Champions League con l'Union Berlino, che ha tenuto vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale (dovrà vincere con due gol di scarto a Napoli il prossimo 12 dicembre), lo Sporting Braga sorride in campionato, inanellando la terza vittoria di fila e avvicinandosi alla vetta, ora a -2: contro l'Estoril a segno Horta e Hanza, infine l'autorete di Carne, per ribaltare il vantaggio iniziale di Guitane.