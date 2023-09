Eurorivali - Cade ancora l'Union Berlino di Bonucci: ko in casa

Si sono concluse poco fa le gare delle 15.30 di Bundesliga, tra gol e spettacolo.

Si sono concluse poco fa le gare delle 15.30 di Bundesliga, tra gol e spettacolo. Vince e si prende la vetta della Bundesliga il Bayer Leverkusen, che batte con un secco 0-3 il Mainz e torna in vetta, in attesa del Bayern Monaco in campo questa sera. Ok lo Stoccarda e il Wolfsburg. Perde ancora l'Union Berlino di Leonardo Bonucci, nello stesso girone di Champions del Napoli, sconfitto 1-0 in casa dell'Heidenheim, mentre arriva la prima vittoria in campionato del Borussia Moenchengladbach che batte 3-1 il Bochum.

Venerdì 29 settembre

Hoffenheim - Dortmund 1-3

Sabato 30 settembre

Bochum - Monchengladbach 1-3

Colonia - Stoccarda 0-2

Heidenheim - Union Berlino 1-0

Mainz - Leverkusen 0-3

Wolfsburg - Eintracht Francoforte 2-0

RB Lipsia - Bayern

Domenica 1° ottobre

Darmstadt - Werder Brema

Friburgo - Augsburg

Classifica

Bayer Leverkusen 16

Stoccarda 15

Dortmund 14

Bayern 13*

Lipsia 12*

Hoffenheim 12

Wolfsburg 12

Heidenheim 7

Eintracht Francoforte 7

Friburgo 7*

Union Berlino 6

Werder Brema 6*

Borussia Moenchengladbach 5

Augsburg 5*

Bochum 3

Colonia 1

Darmstadt 1*

Mainz 1

* una partita in meno