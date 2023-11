Eurorivali - Cadice-Real Madrid, le formazioni ufficiali: emergenza in attacco per Ancelotti

Sono ufficiali le formazioni di Cadice-Real Madrid, match valido per la 14ª giornata de LaLiga.

Sono ufficiali le formazioni di Cadice-Real Madrid, match valido per la 14ª giornata de LaLiga. Emergenza in attacco per Carlo Ancelotti, che senza gli infortunati Vinicius e Rodrygo si affida a Brahim Diaz e Joselu.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Zaldua, Fali, Chust, Javi Hernández; Alcaraz, Álex, Navarro, Pires; Roger, Chris Ramos. A disp. Gil, Alejo, Carcelen, Gomez, Guardiola, Jose Mari, Machis, Mbaye, Mere, Negredo, Ocampo, Sobrino. All. Sergio.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham; Brahim, Joselu. A disp. Pineiro del Alamo, Fran, Alaba, Fran Garcia, Gonzalo Garcia, Lucas, Martin, Paz, Rodrygo. All. Ancelotti.