Eurorivali - I Rangers vincono di misura a Motherwell e restano secondi

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Fir Park i Rangeres Glascow battono 2-1 il Motherwell nel match valido per la decima giornata della Scottish Premiership. I prossimi avversari del Napoli in Champions League passano in vantaggio con Tillman al 53' dopo un'azione personale e raddoppiano al 69' grazie ad un colpo di testa di Lundstram dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Per i padroni di casa accorcia le distanze McKinstry al 77'.