Eurorivali - L'Ajax dimentica il ko col Napoli: 7-1 in Eredivisie

Vittoria travolgente in Eredivisie per l’Ajax, formazione inserita nel girone del Napoli in Champions League, contro l’Excelsior. 7-1 il risultato finale per i Lancieri, vittoriosi grazie alle reti di Sanchez, Berghuis, Brobbey (doppietta), Tadic, Bergwijn e Kudus. Di Agrafiotis in pieno recupero il gol della bandiera per gli ospiti. Da segnalare all’84’ l’ingresso in campo anche dell’italiano Lorenzo Lucca, che fin qui ha trovato pochissimo spazio in Olanda.