Eurorivali - L'Ajax non è più capolista: Lancieri beffati a 10' dalla fine

L'Eredivisie ha una nuova capolista. È l'AZ Alkmaar, che vince 4-1 sul campo del Groningen e sfrutta il pareggio interno dell'Ajax con i Go Ahead Eagles. I prossimi avversari del Napoli in Champions League vanno in vantaggio a fine primo tempo grazie a Klaassen ma vengono beffati a 10' dalla fine. Vano l'ingresso in campo di Lorenzo Lucca, schierato nei minuti finali per gli ultimi assalti.