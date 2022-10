Eurorivali - L'Ajax si risolleva: dopo i 6 gol subiti dal Napoli batte 4-2 il Volendam

L'Ajax torna alla vittoria nella settimana più difficile, dopo il pesantissimo ko subito in Champions League contro il Napoli.

L'Ajax torna alla vittoria nella settimana più difficile, dopo il pesantissimo ko subito in Champions League contro il Napoli. I lancieri, in seguito al 6-1 di martedì scorso, hanno battuto per 4-2 il Volendam a domicilio, staccando momentaneamente in testa alla classifica di due punti l'AZ Alkmaar che sarà impegnato domani in trasferta contro l'Utrecht. L'Ajax ha vinto grazie alle reti di Tadic su rigore al 17', di Bassey al 39' e poi anche alle reti nella ripresa di Brobbey al 64' e di Klaassen al 96'. Per i padroni di casa sono andati in rete Zeefuik al 74' e Einting all'86'.