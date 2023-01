Eurorivali - L'Eintracht si fa riprendere dal Friburgo e scivola al 4° posto

L'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, non va oltre l'1-1 sul campo del Friburgo.

L'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, non va oltre l'1-1 sul campo del Friburgo. Nel match valido per la 17ª giornata di Bundesliga gli ospiti passano in vantaggio con il bomber Kolo Muani al 43', a inizio ripresa il Friburgo pareggia con Ginter. Con questo pari l'Eintracht perde la seconda posizione in classifica: ora è quarto a -5 dalla capolista Bayern Monaco e a pari punti con Borussia Dortmund e Friburgo.