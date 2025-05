Foto I tifosi del PSG non sono soli: in curva presenti anche ultras Napoli e Juve Stabia

vedi letture

All'Allianz Arena in finale di Champions League, i tifosi del Paris Saint-Germain non sono i soli in curva a supportare la squadra francese. Infatti, i supporter parigini in curva sono in compagnia degli ultras del Napoli e della Juve Stabia.

È noto da tempo che le tifoserie partenopee siano gemellate con quella parigina. Di seguito la foto.