Il 4-3-3 come credo: la formazione tipo del Barcellona di Xavi

Barcellona-Napoli sarà uno degli ottavi di finale della Champions League 2023/24

TuttoNapoli.net

© foto di José Maria Diaz Acosta

Barcellona-Napoli sarà uno degli ottavi di finale della Champions League 2023/24: sorteggio che non può certo definirsi facile per i campioni d'Italia, anche se i catalani non sono la pesca peggiore possibile dell'urna di Nyon. La squadra di Mazzarri dovrà vedersela contro la terza forza della Liga, per il momento almeno, una sfida che per gli azzurri ha anche precedenti piuttosto freschi: un anno e mezzo fa la squadra di Spalletti uscì dall'Europa League dopo una doppia contesa molto equilibrata coi catalani, in piena rifondazione.

La formazione tipo - Partendo dallo storico 4-3-3, Xavi ha modellato una squadra dal centrocampo tecnicamente eccelso e che ha a disposizione anche la spinta di un certo Joao Cancelo, che in Italia conosciamo bene, ma anche alla qualità di un tridente formato da Joao Felix, Lewandowski e Raphinha. A disposizione restano giocatori della caratura di Sergi Roberto, Ferran Torres e il gioiellino Lamine Yamal.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Koundé, Balde; Pedri, De Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix.

Allenatore: Xavi.