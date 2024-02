Il Barcellona non ha organizzato la trasferta: oltre mille tifosi ospiti in viaggio da soli

Saranno 1.093 i tifosi del Barcellona che seguiranno la squadra di Xavi in trasferta a Napoli mercoledì per l'andata degli ottavi di finale di Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno 1.093 i tifosi del Barcellona che seguiranno la squadra di Xavi in trasferta a Napoli per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I tifosi si sono organizzati da soli, si legge sul Mundo Deportivo, per sostenere i blaugrana di Xavi, dato che il club non ha organizzato la trasferta. Ognuno viaggerà per conto proprio e degli oltre mille previsti, 511 faranno parte di club.