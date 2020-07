Il Barcellona torna a sorridere: poker in trasferta al Villareal

Torna a sorridere il Barcellona. I blaugrana calano un poker in trasferta al Villareal. La squadra di Setien si porta subito in vantaggio con un autogol al 3' di Torres. Al 14' Moreno, calciatore del Villareal, ristabilisce la parità. Al 20' Suarez riporta in vantaggio i suoi. Al 45' Griezmann sigla il tris. Chiude i giochi il giovane Fati all'86. Con la vittoria, i blaugrana si riportano a -4 dalla capolista Real Madrid.