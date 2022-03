Il City non va oltre lo 0-0 con lo Sporting: inglesi ai quarti per il 5° anno consecutivo

Dopo la goleada dell'andata, finisce 0-0 il ritorno fra Manchester City e Sporting Lisbona.

Dopo la goleada dell'andata, finisce 0-0 il ritorno fra Manchester City e Sporting Lisbona. Una chiusura se non altro dignitosa per i portoghesi. Per gli inglesi è qualificazione per il quinto anno consecutivo ai quarti di finale. Da segnalare i 90' concessi al terzino destro Egan-Riley, i 17' concessi al 36enne portiere Scott Carson e il gol annullato al VAR a Gabriel Jesus.