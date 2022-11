Il Milan vede gli ottavi: rossoneri avanti 1-0 sul Salisburgo all’intervallo

A San Siro, dove Milan avanti 1-0 all'intervallo sul Salisburgo nell’ultima e decisiva sfida del girone di Champions League.

A San Siro, dove Milan avanti 1-0 all'intervallo sul Salisburgo nell’ultima e decisiva sfida del girone di Champions League. Dopo i primi 45 minuti decide il gol al 14 di Olivier Giroud, bravo a liberarsi dalla marcatura e a segnare di testa su angolo battuto da Tonali. In generale l’approccio dei rossoneri è ottimo, con subito il palo colpito dopo 3 minuti da Theo Hernandez e diverse trame di gioco fluide e pericolose. Il Salisburgo però non sta certo a guardare e anzi, soprattutto i movimenti e le percussioni di Okafor mettono spesso in difficoltà la retroguardia milanista che però con i recuperi in extremis prima di Tomori e poi di Kalulu riesce sempre a cavarsela.

Il Milan avrebbe anche la possibilità di raddoppiare e anzi lo fa, al 26’, ma il tap in vincente ancora di Giroud nasce da posizione millimetrica di fuorigioco. Come detto la partita è comunque viva e frizzante, con occasioni e ribaltamenti continui. Ma adesso il Milan ci crede davvero, col Salisburgo che avrebbe bisogno di due gol in 45’ per estromettere i rossoneri dalla Champions.