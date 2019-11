Il Napoli tifa Genk per gli ottavi, buone notizie dal Salisburgo: la stellina Haaland va in panchina

Arrivano le formazioni ufficiali di Genk-Salisburgo, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League per quanto riguarda il Gruppo E, lo stesso del Napoli di Carlo Ancelotti. Il Napoli spera nel ko del Salisburgo che lascia in panchina il fenomeno Haaland, potenzialmente una buona notizia per gli azzurri. Se il Genk ferma il Salisburgo, basta anche un pari, il Napoli sarebbe certo degli ottavi anche in caso di ko ad Anfield. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Genk (3-4-3): Coucke; Dewaest, Cuesta, Lucumì; Maehle, Berge, Hrosovsky, De Norre; Ito, Samatta, Paintsil.

Salisburgo (4-4-2): Coronel; Kristensen, Wober, Ulmer; Mwepu, Minamino, Junuzovic, Szobozlai; Daka, Hwang.