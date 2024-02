Il Porto batte di misura l'Arsenal: decide al 93' una magia di Galeno

Porto che regala la prima sorpresa dell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Porto che regala la prima sorpresa dell'andata degli ottavi di finale di Champions League: addomestica l'Arsenal al termine di una partita perfetta per gestione difensiva, poi colpisce i gunners quando non c'è più tempo da recuperare. Finisce 1-0 al "Do Dragao" e ora per i londinesi si fa dura. Nell'ultimo minuto di recupero la vincono i padroni di casa con una perla di Galeno.