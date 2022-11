Il PSG passa allo Stadium ma è secondo! Solo 3 punti per la Juve: bastano per l'EL

All'Alliazn Stadium il PSG batte 2-1 la Juventus, ma chiude il Gruppo H di Champions League al secondo posto.

All'Alliazn Stadium il PSG batte 2-1 la Juventus, ma chiude il Gruppo H di Champions League al secondo posto. Sblocca il match Mbappé al 14', il francese punta Gatti che non riesce a fermarlo di fisico, col placcaggio, e tira forte e preciso sul secondo palo. Al 39' la Juve pareggia: Locatelli mette una palla straordinaria sinistra-destra, Cuadrado di testa mette in mezzo e Bonucci segna il gol del pari. Nella ripresa, al 69', il PSG trova il gol vittoria con Nuno Mendes, il portoghese appena entrato accelera sulla fascia sinistra e batte con diagonale preciso Szczęsny. Bianconeri che chiudono il girone con soli 3 punti, ma grazie alla sconfitta del Maccabi si qualificano per l'Europa League. Sfortunato invece il PSG che dopo la goleada del Benfica termina al secondo posto per la differenza reti.