Il Real batte l'Inter e vince il girone, nerazzurri in 10 per mezz'ora: finisce 2-0

Al Santiago Bernabeu il Real Madrid batte 2-0 l'Inter nel match che chiude il gruppo D di Champions League. Blancos in vantaggio al 18' grazie alla rete realizzata da Kroos al 18' con un mancino a incrociare dalla distanza. Nel finale della prima frazione il Real sfiora il raddoppio con Rodrygo, che colpisce un palo con una conlusione dal limite dell'area. Nella ripresa al 65' l'Inter resta in dieci per l'esplusione di Barella: dopo un check con il VAR, Brych decide di punire con il cartellino rosso il centrocampista nerazzurro reo di aver reagito con un mezzo pugno all'altezza del polpaccio di Militao. All'80' la squadra di Ancelotti raddoppia con Assensio, che fa partire dal vertice destro dell'area una grandissima conclusione a giro che colpisce il palo e termina in rete. Real primo nel girone, l'Inter si deve accontentare della seconda piazza.