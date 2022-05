Incredibile al Bernabeu! Il Real ribalta il City nel recupero ed ai supplementari conquista la finale!

I Blancos ribaltano il City nel recupero e dopo il 4-3 dell'andata la qualificazione si decide ai supplementari.

Clamorosa semifinale di ritorno di Champions League al Bernabeu, col Real Madrid che batte 3-1 il Manchester City dopo i tempi supplementari e vola in finale. I Blancos ribaltano il City nel recupero e dopo il 4-3 dell'andata la qualificazione si decide ai supplementari. A diciotto dalla fine Mahrez porta la squadra di Guardiola avanti e ad un passo dalla finale contro il Liverpool: Gundogan libera Bernardo Silva che, con intelligenza, aspetta porta il pallone fino alla trequarti e poi allarga per l'accorrente algerino che calcia sul primo palo e manda la palla sotto al sette. Dopo la rete il Real si sbilancia con l'ingresso del quarto attaccante, Camavinga entra per Modrid, e lascia spazio al City che sfiora il raddoppio con Grealish, Mendy salva sulla linea di porta. Quando sembra tutto finito incredibilmente Rodrygo riapre tutto con una doppietta nel giro di meno di 2': al 90' la zampata del brasiliano per l'1-1, poi dopo la seconda rete di testa sul cross di Carvajal che porta le squadre ai supplementari. Si riparte con la squadra di Ancelotti che spinge sull'acceleratore e trova subito il gol del 3-1: al 93' Benzema anticipa Ruben Dias, la scivolata del portoghese per Orsato è fallo da rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Benzema, che all'andata ha segnato il rigore con un cucchiaio, va a spiazzare Ederson, centrando l'angolino. Decimo gol nella fase a eliminazione della Champions per il francese.