Ufficiale Inter-Arsenal, formazioni: torna Calhanoglu, Inzaghi ne cambia 5 in vista del Napoli

Appaiate a sette punti nella maxi-classifica della nuova Champions League, Inter e Arsenal si sfidano a San Siro nella quarta giornata della competizione. I nerazzurri, reduci da sette vittorie nelle ultime otto partite disputate, affronteranno il confronto con l'orizzonte del big match di campionato contro il Napoli. I Gunners arrivano dalla sconfitta di Newcastle e sono a caccia di riscatto. Fischio di inizio alle 21, arbitra il romeno Istvan Kovacs: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera cinque cambi rispetto alla formazione di partenza vista contro il Venezia. Calhanoglu torna dal 1' con Frattesi e Zielinski in mediana: Darmian dirottato a sinistra per far rifiatare Dimarco. Esordio dall'inizio per la coppia d'attacco Taremi-Lautaro. Mikel Arteta ritrova Odegaard, che va in panchina, ma deve fare a meno di Declan Rice rimasto in Inghilterra per un infortunio al piede. Poche novità rispetto all'undici battuto dai Magpies nell'ultimo turno di campionato.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.

ARSENAL (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Saka, Partey, Merino, Martinelli; Havertz, Trossard. All. Arteta.