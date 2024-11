Inter avanti di autogol all'intervallo sul Lipsia, Inzaghi perde Pavard

L'Inter è avanti 1-0 al termine del primo tempo della sfida contro il Red Bull Lipsia. In questo momento la squadra di Simone Inzaghi è prima in classifica nel girone di Champions, nonché l'unica che non ha ancora subito reti. A decidere la prima frazione l'autogol di Lukeba, difensore che con un fortuito colpo di tacco al 27esimo ha spedito alle spalle di Gulacsi una punizione ben calciata da Dimarco. Ma il vantaggio fin qui è meritato.

Per Inzaghi l'unica nota stonata è stato l'infortunio rimediato al 43esimo da Pavard: il calciatore francese ha accusato un problema muscolare a una coscia ed è stato costretto a chiudere il cambio. Al suo posto Bisseck.