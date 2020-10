Inter, Conte mette le mani avanti: "Noi favoriti contro l'Atletico? Mi viene da sorridere..."

Nel corso della conferenza stampa della viglia del match di Champions League dell'Inter contro il Borussia Moenchengladbach, Antonio Conte ha commentato le voci provenienti da Madrid che vedono i nerazzurri favoriti nel girone: "Non lo so se in effetti ci considerano i favoriti, stiamo parlando dei campioni di Spagna, di una rosa che ingloba giocatori da cento milioni, sentir dire questo sinceramente mi fa sorridere. Le valutazioni devono essere serie e concentrate per evitare di dire fesserie. Il Real, perché non ha fatto mercato, non può non se"