Inter, De Vrij ko nel riscaldamento: niente riposo per Acerbi

vedi letture

Brutte notizie per Simone Inzaghi e l’Inter, che perde Stefan De Vrij. Il difensore olandese - che ieri aveva lavorato a parte come Lautaro per un affaticamento - ha infatti dato forfait durante il riscaldamento prima della sfida con il Feyenoord, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dentro al suo posto Francesco Acerbi, impiegato nelle ultime occasioni come braccetto di sinistra ma che tornerà questa sera ai suoi compiti di difensore centrale. Cambia anche il capitano di serata: con l’uscita di De Vrij, la fascia passa infatti sul braccio di Denzel Dumfries.