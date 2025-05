Inter disastrosa: mai una squadra aveva subito 2 gol nei primi 20' in finale

All'Allianz Arena è un primo tempo totalmente a senso unico e non solo per il risultato. Dopo 45 minuti il Paris Saint-Germain è in vantaggio 2-0 sull'Inter grazie ai gol di Hakimi e Doué, ma in generale la squadra di Luis Enrique è in totale controllo del match: 62% di possesso palla e 13 tiri a 2, sfiorando più volte il tris. Opta riporta un altro dato emblematico: "Per la prima volta, una squadra ha subito due gol nei primi 20 minuti di una finale di UEFA Champions League. Che sorpresa".

Adesso si fa dura per gli uomini di Simone Inzaghi dovranno fare qualcosa in più per provare a riprenderla, sin ora pericolosi solo in un paio di situazioni da calcio d'angolo. La storia racconta che è quasi impossibile rimontare due gol nella ripresa, infatti una sola volta nella storia della Champions League una squadra è riuscita a vincere la Coppa andando sotto di due o più gol all'intervallo. Milan-Liverpool 2005.