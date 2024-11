Inter in campo per la Champions, ma San Siro pensa ad altro: soliti cori beceri contro Napoli

L'Inter è in campo a San Siro contro il Lipsia per il match valido per la quinta giornata della 'Fase Campionato' di Champions League. Mentre la squadra di Inzaghi conduce per 1-0 con i tedeschi, dagli spalti del Meazza i tifosi interisti "dedicano" i soliti beceri cori contro i napoletani: "Odio Napoli", "Noi non siamo napoletani".